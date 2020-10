Formazione professionale, Gruppo Stratego partner del Master Tributario di 24ORE Business School

Il Gruppo Stratego, società salernitana leader in Italia nel marketing delle professioni, è stata scelta come partner del prestigioso Master Tributario organizzato da 24ORE Business School che si propone di formare professionisti in grado di operare nel settore fiscale con un elevato livello di preparazione e competenza.

Tra le novità di questa edizione (la 28esima), in partenza a fine ottobre con lezioni in presenza e a distanza, l’introduzione di un modulo sul marketing e sulla comunicazione nel mondo dei professionisti “Tax and Legal Marketing & Communication” curato interamente dai professionisti di Gruppo Stratego con il coordinamento della “Strategic Advisor for tax and law firms Isabella Fusillo. L’obiettivo del modulo è fornire, attraverso una didattica innovativa e partecipativa, i mezzi e le competenze per valutare e comprendere concetti come posizionamento, target, comunicazione, strategia e obiettivi, al fine di migliorare l’organizzazione e l’offerta dei servizi professionali.



Il Master Tributario, che si avvale del contributo di 60 tra i principali tributaristi italiani, si rivolge a neolaureati e laureandi in economia e in giurisprudenza, giovani praticanti e neo abilitati all’esercizio della professione di avvocato e di dottore commercialista.

“Dopo il riconoscimento di Italia Oggi che ci ha selezionati tra le migliori società di comunicazione e marketing per gli studi legali per il mercato italiano, la partnership con 24ORE Business School rappresenta un’ulteriore conferma della nostra crescita e consolidamento a livello nazionale nel mondo delle professioni – spiega Antonio Vitolo, CEO di Gruppo Stratego – Dal primo seminario sul marketing per gli studi legali, ideato nel lontano 2009, ad oggi ci siamo posizionati nel panorama italiano come uno dei riferimenti per la formazione e la consulenza in ambito marketing e comunicazione per i professionisti. Siamo orgogliosi che 24ORE Business School ci abbia scelti come partner del Master Tributario, che ogni anno forma eccellenti tributaristi.”

“È fondamentale che la formazione di un professionista e in particolare dei fiscalisti e tributaristi si accompagni alla conoscenza di elementi e strumenti di comunicazioni – sottolinea Isabella Fusillo, consulente di strategia, marketing, comunicazione e PR per studi legali e fiscali di Gruppo Stratego – Mi occupo di questi temi da 15 anni e fin da subito ho cercato di sensibilizzare le università e le scuole di formazione post universitaria sulla necessità che i giovani professionisti non vadano allo sbaraglio sul mercato con una laurea, alcune competenze tecniche ma nessuna o poca conoscenza in materia di comunicazione verso i clienti. La competizione è forte, l’innovazione costante. Ritengo che nessun professionista possa pensare di lavorare bene senza comunicare bene e senza fare un marketing adatto alle proprie competenze e peculiarità. Ed è quello che con i colleghi di Stratego facciamo quotidianamente e che speriamo di trasmettere nel Master Tributario di 24ORE Business School.”

“Mi complimento con il Gruppo Stratego per questo importante risultato – afferma il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno Salvatore Giordano – un riconoscimento che conferma l’altissimo livello della preparazione professionale in materia di marketing delle professioni della realtà salernitana.”