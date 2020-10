Ceraso: ok a interventi di riduzione del rischio idrogeologico

Il Comune di Ceraso, guidato dal sindaco Gennaro Maione, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Sistemazione idrogeologica e valorizzazione ambientale del vallone Morice per la riduzione del rischio idrogeologico”. Un intervento importante e atteso da tempo per prevenire eventuali problemi conseguenti all’aumento della portata del vallone.



Il progetto è stato ammesso a finanziamento per l’importo di € 999.731,60 con Decreto Interministeriale del Capo del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno.

L’Ente, punta così ad utilizzare il contributo ministeriale per un’opera strategica e finalizzata alla sicurezza del territorio.