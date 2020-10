Chef Cilentano premiato a concorso nazionale

Gerardo Cosentino rinomato chef di Palinuro conquista il podio ad un concorso nazionale lanciato dall’azienda di Grande Distribuzione Organizzata “Selecta”.

Il piatto che ha conquistato il premio al concorso nazionale è una linguina con cannolicchi, aglio nero, pomodorini confit e menta fresca.

“Abbiamo ricevuto elogi da ogni dove – dice Maria – sorella e spalla in sala dello chef – non ci saremmo mai aspettati di conquistare il primo posto ad un concorso nazionale dove, i competitor erano chef di un certo calibro, per noi è stata un’emozione indescrivibile. Stiamo cercando di dare un tono al nostro paese e nel piccolo stiamo riuscendo, le soddisfazioni aumentano anno dopo anno e questo ci da la forza e la voglia di continuare a studiare per formarci e stare sempre al passo con i tempi. Nel nostro settore il confronto è uno degli elementi fondamentali”.

Gerardo coltiva fin da ragazzino la passione per la cucina tramandatagli dalla madre Lucia tutt’ora al suo fianco ai fornelli. Nel 2001 decide di fare della sua passione una professione, apre così il suo primo locale, il “Molly’s Pub”. Da subito diviene il pub più gettonato della zona per la qualità dei prodotti e per la grande professionalità. Nel 2015 lo chef ha voluto iniziare un nuovo percorso nel mondo enogastronomico d’élite. Apre così un secondo locale, “Hostaria Pappa&Poppa”. Il primo ristorante gourmet a Palinuro.

Gerardo unisce nei suoi piatti due elementi fondamentali, tradizione ed innovazione, riuscendo ad avere un risultato eccellente. Qui, affiancato dalla sorella Maria (sommelier e maitre di sala) arriva il grande successo.