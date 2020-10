Castellabate, ecco la commissione toponomastica

Scelti i componenti della commissione toponomastica del Comune di Castellabate, organo consultivo deputato ad esprimere pareri in merito alla denominazione o mutazione di denominazione delle aree di circolazione. Con delibera n. 137 del 13 ottobre 2020 la Giunta comunale ha nominato la squadra che si occuperà della revisione della toponomastica.

La presidenza della commissione è in capo al Sindaco o ad suo delegato, ed è composta da quattro esperti: il Dott. Costantino Vassallo, la Dott.ssa Fernanda Guariglia, l’arch. Salvatore Del Prete e il Dott. Giuseppe Galzerano, infine avrà funzioni di segretario il responsabile dell’Ufficio Anagrafe. I candidati selezionati hanno risposto all’avviso pubblico e dimostrato di possedere i requisiti richiesti.

Il Consigliere delegato alla toponomastica, Maria Cristina Cardullo, dichiara: «La commissione toponomastica sarà convocata a breve per iniziare subito i lavori. Abbiamo diverse idee da delineare che, successivamente, verranno portate in Giunta per l’approvazione e la conseguente intitolazione delle strade ad oggi prive di toponimo».