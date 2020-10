Capaccio Paestum s’illumina a led

CAPACCIO PAESTUM. La città dei templi si illumina a led. Da qualche giorno, infatti, sono iniziati i lavori di sostituzione dei corpi illuminanti al sodio con quelli a led. Una tecnologia relativamente recente che garantisce notevoli risparmi in termini di consumi, ma al contempo la massima efficienza. I nuovi impianti non fanno certo rimpiangere quelli preesistenti che sono ancora presenti in gran parte delle città.

Nel caso di Capaccio Paestum i lavori stanno interessando gran parte della Sp175, da località Foce Sele fino a Linora, passando per i centri abitati e turistici di Laura e Licinella. Le opere dovrebbero concludersi per metà novembre.

Una buona notizia per la comunità di Capaccio Paestum. L’Ente, guidato dal sindaco Franco Alfieri, ha potuto beneficiare su risorse del Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito di un piano finalizzato proprio all’efficientamento energetico. I fondi Mise hanno coperto circa l’80% del costo totale.

In questi giorni anche altri comuni, in virtù di fondi concessi dal Governo, stanno avviando opere di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione. Tra questi anche Agropoli che ha avviato gli interventi in località Mattine.