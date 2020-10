Agropoli, dopo il caso covid riapre la scuola “Caffarelli”

AGROPOLI. Sono riprese questa mattina le attività didattiche presso la scuola “Caffarelli” di località Moio. L’istituto, dopo il caso di positività che ha interessato una bambina frequentante la terza classe della scuola primaria, era rimasto chiuso per gli interventi di sanificazione.

Oggi il ritorno in aula ad eccezione di docenti e alunni della classe frequentata dalla bimba positiva al coronavirus che attendono l’esito del tampone.

Il ritorno in aula dopo 24 ore dalla notizia del contagio ha fatto sì che vi fossero non poche assenze tra i banchi. Diversi genitori, infatti, hanno scelto di non mandare i figli a scuola. Stessa situazione si registra in altri plessi per la presenza di familiari di bambini della classe in isolamento.

Il sindaco Adamo Coppola, proprio alla luce della situazione, ha sollecitato l’Asl a processare in tempi brevi i nuovi tamponi e già oggi si spera possano esserci novità.

Intanto sono 8 i positivi in città. Ieri un altro giovane è risultato positivo al coronavirus.