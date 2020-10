Maltempo e danni a Montesano: arrivano i fondi

Dalla Regione Campania arriva il finanziamento per la messa in sicurezza definitiva del costone e il ripristino del piano viario sui luoghi di Magorno di Montesano Sulla Marcellana interessati da frana lo scorso 24 novembre 2019 (SR 276 dir e sottostante SR103). Un lavoro di prosieguo alla somma urgenza di ripristino delle condizioni minime eseguita all’epoca che ammonta a 210.000 euro e che la Regione Campania, ottenuto l’approvazione sull’intervento in data 8.09.2020 dal Capo Dipartimento nazionale della Protezione Civile, ha demandato, quale stazione appaltante alla Provincia di Salerno, proprietaria delle due strade interessate dall’evento.

“Un risultato concreto frutto di una sinergia istituzionale importante tra Amministrazione Comunale, Provincia, Genio Civile di Salerno, Regione Campania (Commissione Lavori Pubblici e Uffici Protezione Civile) – dice il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi – Una sinergia frutto di ascolto delle esigenze locali (abbiamo chiesto questo lavoro con numerose note – prot.14393 del 17.12.2019, prot.509 del 14.01.2020, prot.6308 del 24.06.2020 – e in tutti gli altri modi possibili), sostenendo e comprendendo le difficoltà della locale popolazione e non solo, con una successiva condivisione da parte di chi occupa ruoli e uffici sovracomunali”.

Un risultato che pone le basi economiche essenziali per risolvere una questione di grande rilevanza, in totale sicurezza, per la nostra comunità, ripeto per Magorno e non solo – conclude Rinaldi – Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo e ognuno per quanto di sua competenza, hanno lavorato affinchè si giungesse a questo concreto esito”.