Invito a cena, cosa portare? Consigli per fare bella figura (senza spendere troppo)

Quando si riceve un invito a cena da parte di amici, spunta subito la classica domanda: cosa portare? Ci si sente in dovere di presentarsi alla porta con qualcosa in mano, per provare in qualche modo a sdebitarsi per l’invito ricevuto. Una buona pratica, sicuramente apprezzata da chi ha deciso di organizzare l’incontro. Non è un dovere, certo, ma portare qualcosa in dono rappresenta comunque un bel gesto. Quindi non resta che scegliere il regalo in questione, magari provando a non spendere troppo. Di seguito, qualche consiglio, con la premessa che anche un classico mazzo di fiori può andar bene (a patto che i padroni di casa abbiano un vaso disponibile), oppure una piantina.

Vino

L’opzione vino è sicuramente una delle più gettonate, l’importante però è rispettare il menù: meglio accertarsi sui cibi che verranno serviti, prima di procedere all’acquisto. Un suggerimento più concreto: per le stagioni invernali un buon rosso può starci bene, e in questo senso consigliamo di scegliere ad esempio un vino Bolgheri su Tannico, in modo tale da farselo consegnare comodamente a casa, con pochi click. Non costa neanche troppo: molte bottiglie sono sotto ai 20 euro.

Dolce fatto in casa

Un gesto bello e molto apprezzato, perché dietro c’è anche il tempo impiegato nella realizzazione: un dolce fatto in casa è un’opzione da tenere sempre in considerazione, a patto però di conoscere i gusti del padrone di casa e anche quelli degli altri invitati. Occhio ad allergie e intolleranze: come per il vino, anche in questo caso è meglio accertarsi prima per evitare qualsiasi problemi. Si perderà un po’ l’effetto sorpresa, è normale, ma almeno si potrà essere sicuri che il dolce verrà apprezzato (e quindi mangiato) davvero.

Gelato

Restiamo sul dolce: quando è estate (ma non solo) il gelato è una soluzione ottima, per chi viene invitato a cena. Una vaschetta con più gusti rappresenta una scelta azzeccata e non troppo costosa, e magari se c’è un intollerante al lattosio si può far preparare una vaschetta a parte, in modo tale da accontentare tutti.

Scatola di cioccolatini

Questa è una delle scelte più classiche e forse la più sicura in assoluto: i cioccolatini non costano molto, durano a lungo, non devono essere necessariamente consumati la sera stessa e possono essere sistemati un po’ ovunque, senza occupare spazio in frigo o nel congelatore. Se non sapete cosa prendere e siete di corsa, una scatola di cioccolatini può essere la soluzione che fa per voi.

Consiglio finale: se ci sono altri invitati, bisognerebbe provare a coordinarsi per non portare le stesse cose. Ritrovarsi con due dolci o con due vaschette di gelato potrebbe anche essere imbarazzante: meglio mettersi d’accordo e cercare di variare.

Come visto, dunque, sono diverse le possibili soluzioni per quando si viene invitati a cena: dal vino ai diversi tipi di dessert, si può fare bella figura anche senza spendere troppo.