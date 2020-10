Buonabitacolo torna covid free

Buone notizie dal Comune di Buonabitacolo. L’ultima persona positiva al covid è infatti guarita. Lo ha reso noto il sindaco Giancarlo Guercio. “Finalmente – ha detto il primo cittadino – guarito anche l’ultimo dei contagiati nel mese di agosto!“

Il primo cittadino si lascia andare, poi, ad una riflessione: “I nuovi 4 casi di agosto che si sono verificati nel nostro comune fanno riflettere sul comportamento del tutto annomalo del virus SARS-COV2. Avevamo avuto già contezza, col contagiato di marzo-aprile, che non sempre il virus si esautora in 14 giorni. I casi di Buonabitacolo hanno dimostrato che sono occorsi quasi 2 mesi per ritenere superata la malattia. Un fenomeno che ci spinge a non abbassare la guardia, soprattutto in questa fase di ritorno del virus con relativo aumento dei contagi”.

Infine un invito: “Sono ancor più importanti le prescrizioni a cui attenersi e il forte senso di responsabilità da usare per sé e per i propri cari. L’uso della mascherina e il distanziamento sociale restano le regole basilari per evitare che il virus si diffonda.Finalmente tiriamo un bel sospiro di sollievo e possiamo serenamente affermare che a oggi non risultano casi positivi al Covid nel territorio di Buonabitacolo”.