San Giovanni a Piro: opportunità di lavoro nello staff del sindaco

Il Comune di San Giovanni a Piro, guidato dal sindaco Ferdinando Palazzo, ha emanato un avviso pubblico per l’assunzione di un istruttore, categoria C.

Si tratta di un contratto di lavoro a tempo determinato, part-time a 18 ore settimanali per addetto all’ufficio Staff del Sindaco.



Il collaboratore prescelto ed assunto con un contratto di lavoro, dovrà svolgere attività di segreteria del sindaco e degli assessori, pertanto, nello specifico dovrà occuparsi di:

attività di supporto amministrativo e organizzativo alle funzioni proprie del sindaco e alla gestione delle attività di segreteria del sindaco e della giunta comunale;

cura delle attività di informazione e comunicazione politica-istituzionale pubblica nei rapporti gli organi di informazione, con i cittadini e con le istituzioni pubbliche e private. Pertanto, oltre a gestire la rete delle relazioni interne con gli uffici e servizi comunali e a tenere l’agenda degli appuntamenti del sindaco e a gestirne la corrispondenza diretta, predispone la rassegna stampa e pubblicazioni sullo stato di realizzazione del programma che è alla base del mandato del sindaco;

attività di supporto amministrativo e gestione delle singole iniziative di comunicazione aventi valore istituzionale (convegni, dibattici, incontri, cerimoniali), inoltre cura direttamente le iniziative di gemellaggio e partenariato con altri enti e con i privati.

Possono presentare la domanda tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

età non inferiore a 18 anni;

cittadinanza italiana o di un altro stato membro dell’Unione Europea;

godimento dei diritti civili e politici;

godimento dei diritti civili e politici; di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;

di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che precludano la costituzione/prosecuzione del rapporto di lavoro di pubblico impiego;

titolo di studio di Diploma di Scuola Media Superiore;

spiccate capacità a relazionarsi con il pubblico ed esperienza pregressa in attività di segreteria.

È obbligatorio allegare alla domanda di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dei seguenti documenti: curriculum vitae e fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.

Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12:00 di lunedì 26 ottobre 2020.