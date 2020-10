Ogliastro: a scuola un innovativo sistema per combattere il covid

All’Istituto Comprensivo “Pietro Visconti” di Ogliastro Cilento che comprende i Comuni di: Ogliastro, Prignano,Cicerale e Rutino, un nuovo sistema innovativo di pulizia degli ambienti per le classi e gli uffici amministrativi.

Il Preside dell’Istituto Prof. Vincenzo Rendina, spiega tutto e si dichiara soddisfatto: “Sanifica Aria è un sistema di sanificazione a raggi UV-C ad emissione controllata che abbatte fino al 99,9% di virus e batteri e non ha nessuna controindicazione, perché evita il dannoso contatto diretto con i raggi ultravioletti e impedisce la produzione di Ozono”.

Ogni macchina “è in grado di sanificare un’area di 48 metri quadrati in circa due ore ma lo si può anche tenere sempre acceso per mantenere un’aria costantemente pulita. Non è assolutamente dannoso per le persone”. Il Preside ringrazia anche l’Amministrazione Comunale di Ogliastro Cilento e il sindaco Michele Apolito per il contributo offerto.