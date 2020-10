L’almanacco del 13 ottobre 2020

E’ il 287° giorno dell’anno, 41ª settimana. Alla fine del 2019 mancano 79 giorni.

Santi del giorno

San Comgano (Abate)

Sant’Edoardo (Re)

Santa Parasceve la giovane (Eremita)

San Teofilo di Antiochia (Vescovo)

Santa Chelidonia di Subiaco (Solitaria)

San Geraldo D’Aurillac

Etimologia

Edoardo, “Eadward”, trasformatosi poi in “Edward”, è il nome anglosassone dal quale deriva il nostro Edoardo. Si compone di “éad”, “proprietà, ricchezza”, e “weard”, “guardiano”, indicando “colui che vigila sui beni, sulle ricchezze”. Diffuso in Italia dai Normanni, rimane tuttora frequente nelle zone da loro dominate..

Proverbio del giorno

Pagare e morire, si è sempre in tempo.

Aforisma del giorno

Le infedeli al marito, sono capaci di essere fedeli all’amante. (S. Freud)

Accadde Oggi

1884 – Istituito il meridiano di Greenwich

1792 – Inizia la costruzione della Casa Bianca

Sei nato oggi?

Decisamente sei nato in un giorno molto fortunato: la buona sorte accompagna tutto quel che fai, accordandoti amore, denaro, successo nel lavoro e protezione nei momenti difficili. é una situazione invidiabile, ma il rischio è che, viziato da tanta fortuna, tu rimanga per sempre un eterno bambino che non si assume mai le sue responsabilità.

Celebrità nate in questo giorno

1925 – Margaret Thatcher

1964 – Marco Travaglio

1964 – Dario Ballantini



Scomparsi oggi

2016 – Dario Fo