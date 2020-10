Controne: un progetto per prevenire il rischio idrogeologico

CONTRONE. Un progetto per la messa in sicurezza e prevenzione del rischio idrogeologico relativo alla strada comunale Dragonato – Piano. E’ il Comune di Controne ad avere approvato il progetto che prevede una spesa di 757mila euro. L’opera, per ora alla prima fase dell’iter progettuale, permetterebbe di sistemare un’arteria che da tempo necessita di opere di messa in sicurezza.

L’importo ingente, però, impone la necessità di individuare risorse per poterla finanziare. L’occasione è offerta dal Ministero dell’Interno che annualmente destina risorse proprio per opere di messa in sicurezza mediante la legge di bilancio.

La giunta comunale ha dato mandato al sindaco Ettore Poti di candidare l’intervento a finanziamento.