Sala Consilina, auto fuori strada: ferita ragazza

Paura nella notte a Sala Consilina. Un’auto è finita fuori strada con la sua auto impattando contro il muretto di un’abitazione.

E’ successo in località Trinità dopo la mezzanotte.

La ragazza, residente a Buonabitacolo, ha perso il controllo della sua Fiat Punto ed è finita contro la recinzione di una abitazione.

Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina coordinati dal capo reparto Eugenio Siena. La giovane è stata estratta dall’auto e trasferita in ospedale.

Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Per ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina.