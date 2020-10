Rfi: riaperta la linea Monte del Vesuvio

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha riaperto la Linea AV Napoli – Salerno via Monte del Vesuvio. Da oggi, lunedì 12 ottobre, sono tornati sui binari tutti i treni per il collegamento no stop tra le due città campane al termine degli interventi di manutenzione straordinaria che RFI ha realizzato, tra il 21 settembre e l’11 ottobre, nel rispetto dei tempi programmati.

Sui cantieri, operativi per 24 ore al giorno, hanno lavorato più di trecento persone fra tecnici e operai di RFI e ditte appaltatrici. Per l’intera durata dei lavori è stato necessario modificare l’offerta commerciale con l’invio sulla linea convenzionale di oltre 100 treni della Lunga Percorrenza e 30 Regionali, garantendo in tal modo la continuità dei collegamenti sulla direttrice tirrenica Nord – Sud. Gli interventi, improrogabili e particolarmente complessi, hanno interessato l’infrastruttura che, in corrispondenza del Bivio Santa Lucia, può ora essere percorsa a 150km orari invece di 100, e le tecnologie, con il rinnovo del sistema di distanziamento e l’attivazione di un nuovo apparato computerizzato (ACC –M*) per una gestione della circolazione più efficace soprattutto in caso di anormalità.

Sono stati così innalzati gli standard di puntualità, regolarità e affidabilità della linea per un complessivo miglioramento della qualità del servizio. L’impegno economico è stato di oltre 41 milioni di euro.