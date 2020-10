Castellabate, si dimette l’assessore Domenico Di Luccia

Contrasti con la compagine amministrativa che di fatto non renderebbero semplice la prosecuzione dell’attività politica. Domenico Di Luccia, assessore delegato all’ambiente del Comune di Castellabate, ha rassegnato per questo le sue dimissioni da assessore.

Una scelta per molti inaspettata, per altri già nell’aria e c’è chi pensa che l’ormai ex membro della giunta possa candidarsi alla carica di primo cittadino.

Di fatto proprio la successione a Costabile Spinelli che per nove anni ha guidato il Comune, prima di dimettersi per candidarsi alla Regione, sta creando non pochi malumori.

Al momento alla guida del Comune di Benvenuti al Sud c’è il vicesindaco Luisa Maiuri.