Dalla giornata di ieri non si hanno più notizie di Elma Carpinelli. La donna, 75 anni, si sarebbe allontanata dalla sua abitazione di Agropoli e non ha più fatto ritorno. In corso le ricerche. I familiari hanno fatto scattare l’allarme.

Il caso è stato segnalato anche alla locale stazione dei carabinieri.

L’invito è, a chiunque abbia notizie, ad informare immediatamente le forze dell’ordine.

AGGIORNAMENTO

La signora è stata ritrovata