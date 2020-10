Castel San Lorenzo: riqualificazione urbana e parcheggi, progetto da 2 milioni

CASTEL SAN LORENZO. Approvato un progetto per un importo di 2 milioni di euro. Si tratta di effettuare lavori di riqualificazione urbana e realizzazione di parcheggi. Quest’ultimi saranno realizzati in via Roma e via S. Cosma.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Scorza, intende valorizzare e rendere ulteriormente fruibile l’area di proprietà comunale, adiacente a via Roma e via Arenara, attraverso la realizzazione di nuovi servizi per la comunità.

Il progetto è stato redatto dall’ingegnere Vito Brenca: circa 1 milione e 400 euro serviranno per i soli lavori e circa 600 mila euro sono le somme a disposizione dell’amministrazione comunale.

L’intervento sarà realizzata con i fondi regionali/statali. Il Comune, infatti, punta a candidare l’opera a finanziamenti nell’ambito dei prossimi bandi.