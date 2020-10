Ancora un incidente sulla Cilentana: un ferito

Grave incidente questa notte sulla Cilentana. È successo a pochi metri dallo svincolo di Omignano. Due le auto coinvolte (Una Opel Astra e una Polo) che, per cause ancora in via di accertamento, sarebbero entrate in contatto frontalmente. Violentissimo l’impatto, in seguito al quale una delle due utilitarie si è capovolta. Immediato l’allarme. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania e i vigili del fuoco del locale distaccamento.

I soccorritori hanno estratto i tre feriti dalle lamiere; questi sono stati poi trasferiti in ospedale. Una di loro, una ragazza straniera, è in più gravi condizioni ma non è in pericolo di vita. E’ ricoverata presso il San Luca di Vallo.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 2. Dopo il sinistro è stato necessario chiudere la Cilentana al transito e si sono registrati disagi alla circolazione.