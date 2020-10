Sapri, il coronavirus non ferma l’impegno per l’ambiente:torna “Puliamo il Mondo”

SAPRI. Torna il consueto appuntamento con “Puliamo il Mondo”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale attraverso il quale vengono liberati dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo.

SAPRI. Torna il consueto appuntamento con “Puliamo il Mondo”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale attraverso il quale vengono liberati dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo.

Portata avanti dal 1993 da Legambiente e giunta alla 28esima edizione, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di gruppi di “volontari dell’ambiente” che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine.

La ridente cittadina del Golfo di Policastro, anche quest’anno, ha aderito all’iniziativa ambientale patrocinata dal Comune, dalla Proloco, dal Circolo Nautico e dalle associazioni “Battiti di Pesca”, “Golfotrek” e “Skidros”.

Cittadini e volontari, in particolar modo, saranno chiamati all’azione con guanti e sacchetti per raccogliere tutto quello che è stato abbandonato in contrada Pali dai tanti fruitori.

Il coronavirus, infatti, non ha fermato i gesti di inciviltà e incuria per il pianeta. Anzi. Ha aggiunto “nuovi” rifiuti a quelli che già inquinavano i territori: prime fra tutti le mascherine, seguite dai mozziconi di sigaretta, da sacchetti, contenitori per cibo e bevande in plastica e in alluminio, rifiuti ingombranti abbandonati indiscriminatamente nella natura come gli pneumatici fuori uso.

L’appuntamento, nel rispetto delle regole previste dalla normativa anti Covid, è per sabato 10 ottobre a partire dalle ore 9.30.

Il punto di ritrovo sarà il Circolo Nautico dove ai partecipanti verrà consegnato il materiale per la raccolta.

Ora più che mai diventa vitale rimboccarsi le maniche per rinforzare il senso di appartenenza ai propri territori, per costruire una nuova armonia tra l’ambiente e le persone.

Un messaggio forte e chiaro di speranza e futuro sostenibile che mira a sensibilizzare su un tema sempre attuale e a promuovere uno spirito di comunità fatto di tolleranza, solidarietà e integrazione.



