Il metano arriva a Castellabate

I cittadini di Castellabate possono ora godere dei benefici del metano, sono infatti terminati i lavori di metanizzazione e distribuzione. Gli interessati potranno fare richiesta di allacciamento per usufruire di una fonte energetica più sostenibile ed economica, sicura e continua, grazie al collegamento diretto con la rete. A tale scopo il Comune di Castellabate ha predisposto l’apertura degli sportelli informativi a cui rivolgersi per fare richiesta gratuita di allacciamento e di installazione dei misuratori del gas. Tre le sedi individuate in altrettante frazioni del territorio comunale, attive dal prossimo 12 ottobre: Santa Maria, sede del Forum in via G. Landi, aperto il lunedì dalle 9 alle 12; San Marco, presso l’ufficio comunale in via Marinelli, aperto il giovedì dalle 9 alle 12; a Castellabate centro storico, presso l’ufficio comunale in via Mons. Farina, aperto il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18.

L’Amministrazione di Castellabate, per agevolare e velocizzare ulteriormente la distribuzione dell’infrastruttura, ha richiesto il finanziamento delle spese di allaccio, la società Amalfitana Gas srl, concessionaria del servizio di distribuzione gas metano, si farà carico della parte dei costi di allacciamento e dei misuratori, in parte già finanziati dai fondi dell’accordo di programma tra la Regione Campania ed il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Sindaco f.f., Luisa Maiuri, sottolinea l’importante traguardo: «Gli investimenti nella metanizzazione fanno parte della strategia di crescita territoriale che sta portando ad un deciso miglioramento della qualità dei servizi nel nostro territorio. I cittadini avranno inoltre la possibilità di allacciarsi gratuitamente alla rete, beneficiando dei fondi regionali e con grande semplicità grazie all’attività dei nostri punti informativi».

Soddisfatto anche l’Assessore ai lavori pubblici, Costabile Nicoletti: «Dopo il faticoso lavoro che c’è stato, oggi si aggiunge un ulteriore tassello con un’infrastruttura strategica per la crescita economica del territorio. Le famiglie e le attività produttive potranno inoltre beneficiare di un notevole risparmio in bolletta. È stata servita una grossa percentuale del territorio di Castellabate e stiamo già lavorando per il completamente delle altre aree ad oggi rimaste scoperte».