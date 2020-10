A Riccione sette positivi dopo gita in Cilento

Aveva partecipato ad una gita ad Ascea il 19 e 20 settembre con una comitiva di circa 45 parrocchiani don Giorgio Dell’Ospedale, sacerdote della Chiesa SS. Angeli Custodi di Riccione. Al ritorno è risultato positivo al covid e dopo qualche giorno di ricovero in reparto, presso l’ospedale Infermi di Rimini, è stato trasferito in terapia intensiva. Tutti i partecipanti all’evento sono stati messi in quarantena e sottoposti al tampone.

L’esito è arrivato in settimana e sono emersi altri 6 contagiati, per fortuna asintomatici o con lievi sintomi.

E’ verosimile che il contagio sia avvenuto nell’ambito della medesima comitiva. Ad Ascea, infatti, non hanno avuto contatti prolungati con persone del posto.