“Wonder”, il nuovo fantastico videoclip di Shawn Mendes

Mercoledì scorso, Shawn Mendes ha sorpreso milioni dei suoi fan in tutto il mondo con uno strano tweet: “Che cos’è Wonder ?”, ha scritto sul suo account Twitter scatenando la curiosità tra i suoi seguaci. Il nome del cantante canadese si è rapidamente posizionato nei primi posti per popolarità sulla piattaforma e infine l’artista ha pubblicato il videoclip della canzone che ha già ricevuto i complimenti della sua compagna, Camila Cabello.

Ricordiamo che l’artista ha recentemente scritto alcune parole su Twitter. “Mi mancate tutti molto! So che è stato un anno davvero spaventoso per tutti voi, quindi vi mando tanto amore. È come se una parte di me fosse stata scritta su carta e registrata in una canzone. Ho cercato di essere sincero e onesto come non lo sono mai stato. È un mondo, un viaggio e un sogno che volevo realizzare da molto tempo”, ha detto.

È giusto ricordare che la canzone, che fa parte dell'album omonimo che uscirà il 4 dicembre, è stata scritta da Shawn Mendes, Scott Harris, Thomas Hull e Nate Mercereau, ed è già su YouTube dove è stata vista più di 10 milioni di volte finora. La produzione è stata curata da Mendes, Kid Harpoon e Mercereau. Nel video, la celebrità è protagonista in scenari fantastici, in viaggio su un treno o persa in una giungla.

Dobbiamo anche ricordare che ore prima della pubblicazione, Camila ha pubblicato la sua opinione su ciò che accadrà nella carriera del suo partner. "Il mondo ha bisogno di magia, bellezza e meraviglia sempre, ma soprattutto adesso. Shawn Mendes ha un dono incredibile per il mondo. Ha creato questo album con ogni pezzo della sua anima, del suo spirito e della sua essenza e con le intenzioni più pure", ha detto, annunciando già l'uscita che è stata ufficializzata venerdì.

Da quando Camila Cabello e Shawn Mendes hanno iniziato la loro storia d’amore, sono stati al centro dell’attenzione. Bastava guardarli insieme nel videoclip di “Señorita” per capire che tra loro stava succedendo qualcosa di magico, una magia che non si è spenta con il passare del tempo e, meglio ancora, ha dimostrato di essere indissolubile. Inoltre, entrambi hanno dimostrato di non dare importanza alle voci che girano e circondano la loro immagine in ogni istante, perché l’amore è rimasto lo stesso.