VIDEO | Teggiano, studente dimentica la mascherina: il prof lo schiaffeggia

“Sbagli tu e sbaglio pure io”. Sono queste le parole di un docente dell’Istituto Pomponio Leto di Teggiano che stanno sollevando un polverone. Il professore, infatti, ha prima redarguito uno studente che in aula non indossava la mascherina e alla sua risposta, “L’ho dimenticata”, gli tira un ceffone e lo strattona per i capelli. Un episodio, questo, che in passato poteva essere normale ma oggi non sono ammessi e per qualcuno il gesto è di eccessiva violenza.

In un mondo social la scena è stata immortalata da altri studenti che ben hanno pensato di far circolare il video nelle chat.

Risultato? Immagini virali e caso in mano ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Il Leto annuncia che in un eventuale procedimento giudiziario si costituirà parte civile.