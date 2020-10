Dramma ad Albanella: esonda torrente, dispersa 26enne

Ore di terrore ad Albanella. Una donna risulta dispersa, probabilmente è stata trascinata via dal torrente Malnome. Stando alle prime ricostruzioni la giovane, Desirée Quagliarella, 26 anni, originaria di Stio, era bordo della sua auto insieme al fidanzato. La forte pioggia in pochi minuti ha ingrossato il corso d’acqua trascinando via l’auto della ragazza e del compagno.

Quest’ultimo è riuscito ad abbandonare il mezzo ma non ha potuto nulla per trarre in salvo la 26enne.

Sul posto, immediatamente sono intervenuti alcuni residenti che hanno iniziato le ricerche insieme ai sanitari del 118, alla Protezione Civile di Albanella, ai carabinieri, ed ai vigili del Fuoco.

Presente anche il sindaco Enzo Bagini. Oggi ad Albanella si sono registrate piogge copiose che hanno determinato frane e allagamenti.