Chiusura anticipata: commercianti in piazza contro De Luca

De Luca in versione sceriffo sceriffo non piace a più, almeno non a tutti. Dopo l’ordinanza che prevede chiusure dei locali a partire dalle 23 la rabbia dei titolari di bar e ristoranti non si placa. A Salerno addirittura hanno programmato un flash mob contro la decisione del governatore della Campania di imporre nuove restrizioni a un settore già duramente penalizzato dal lockdown.

I componenti dell’Associazione Commercianti per Salerno, proprio ieri hanno fatto richiesta di autorizzazione al sindaco, al prefetto e al questore, per effettuare un flash mob giovedì davanti alla prefettura, per protestare contro l’ordinanza di De Luca.

Numerose anche le associazioni di categoria che stanno manifestando malcontento contro il presidente della Regione