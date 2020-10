Novi Velia: installata colonnina per auto elettriche

NOVI VELIA. Ad un anno dall’approvazione della delibera di giunta, una delle tante iniziative poste in essere dal comune di Novi Velia nell’ambito di una politica ecosostenibile diventa realtà: è stata installata nei giorni scorsi in piazza Ristoro una colonnina per le auto ecologiche. Essa permetterà di ricaricare le vetture elettriche, sempre più diffuse anche nel comprensorio cilentano tant’è che già altri enti se ne sono dotati. Per Novi Velia, quale località turistica, con il suo santuario raggiunto ogni anno da migliaia di persone, la stazione di ricarica assume un valore ancora maggiore.

Il Sindaco e l’amministrazione perseguono così “una politica a favore dell’ambiente e della tutela del territorio con tante iniziative; ora questa nuova installazione all’avanguardia ne è l’ulteriore riprova”.

Negli anni scorsi, proprio per favorire l’installazione di colonnine elettriche, diversi comuni del territorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni aderirono all’accordo tra Parco Nazione ed Enel X per l’installazione di stazioni per la ricarica. In virtù del protocollo raggiunto tra pubblico e privato, la società avrebbe installato gratuitamente le stazioni di ricarica mentre i comuni avrebbero offerto loro gratuitamente gli spazi.