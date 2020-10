Mercato Cilento: trovato con armi clandestine, arrestato

Perdifumo, frazione Mercato Cilento. Nella mattinata odierna è stato tratto in arresto in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Perdifumo un pregiudicato del ’65. È stato trovato in possesso di due armi clandestine e di un coltello a serramanico, che custodiva nella propria abitazione senza alcun titolo a riguardo.

Si tratta in particolare di n.1 pistola Beretta avente matricola abrasa con relativi 19 proiettili cal. 9×21, n.1 pistola marca Titan con relativi n.4 proiettili cal. 6.35, n.1 coltello a serramanico con lama della lunghezza di 10 cm circa.

L’arrestato, dopo le operazioni di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.