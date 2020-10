Dramma nel salernitano: 37enne trovato senza vita in casa

Un uomo di 37 anni è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazioni a Bellizzi. La tragedia si è consumata nella tarda serata di ieri. Allertati dai sanitari del 118 i vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti per entrare all’interno di un casa. Una volta dentro hanno rinvenuto il corpo senza vita del giovane. Il suo corpo era riverso per terra in una pozza di sangue.

Probabilmente deve aver accusato un malore in casa, dal momento che quando i vigili del fuoco sono intervenuti, la porta di casa era chiusa.

Le autorità hanno disposto comunque l’autopsia sul cadavere rinvenuto per accertare le cause del decesso.