Agropoli: festeggiati 40 anni dell’Associazione Nazionale Carabinieri

Festeggiato il 40° anniversario della fondazione della sezione di Agropoli dell’ Associazione Nazionale Carabinieri, la stessa fondata nel 1978 dal cav. M.C. Michele Nigro che per due anni è stato commissario. Solo nel 1980 si è avuta la denominazione di Sezione di Agropoli con la nomina a presidente dello stesso M.llo Nigro. Successivamente, è stato nominato presidente il Sottotenente, Donato Marotta, e la sede era presso l’abitazione di quest’ultimo. Con la presidenza passata al M.llo Liberato La Trecchia, è stato aperto l’ufficio dove è ubicato attualmente, in piazza Monsignor Merola.

Il M.llo La Trecchia ha retto la presidenza per 4 quinquenni, fino al 2019 quando è stato eletto l’attuale presidente, Luogotenente cs. Antonio Chiarelli, che ha nominato per il 4° quinquennio segretario il Cav. M.llo Giuseppe Di Lucia.

L’ Associazione Nazionale Carabinieri,annovera tra gli iscritti, carabinieri in concedo, propri famigliari e simpatizzanti, svolge in prevalenza volontariato e assistenza, attualmente ha circa 120 associati.

Al momento si sta cercando annoverare presso la propria sede, un Nucleo di Protezione Civile ANC Nazionale.