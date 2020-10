Agropoli: aggiudicato l’appalto per la manutenzione di strade comunali

AGROPOLI. Al via a breve i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali ad Agropoli. E’ stata aggiudicata la relativa gara ad una ditta di Atripalda, in provincia di Avellino, per aver offerto il ribasso del 33,717 per cento sull’importo base d’asta di 500.000 euro. I continui lavori operati nel tempo dalle varie ditte, le piogge, il passaggio continuo dei veicoli hanno compromesso le condizioni del manto stradale di arterie sia centrali che periferiche.

Molte strade, specie quelle di maggiore transito, sono in condizioni precarie, stato di cose che ha portato l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, a stanziare i fondi utili a ripristinare la situazione. Una volta completate le procedure amministrative del caso, la ditta potrà procedere alla fresatura e alla stesa di nuovo asfalto. Il lavoro interesserà dapprima le arterie centrali e più utilizzate quindi quelle più periferiche.

Nel frattempo, sono già in atto una serie di interventi di manutenzione straordinaria, in accordo con la ditta esecutrice, dopo la messa in opera di sottoservizi per opere fognarie consistenti nella separazione di acque bianche e nere. Sono interessate via Montessori, via Caravaggio, via Giotto, via Lanza, via Bonora, via San Felice, via Tiziano, via Monzo e via Kennedy. Gli interventi in questo caso andranno avanti fino al prossimo 18 ottobre.