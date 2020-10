Rutino: il municipio sarà abbattuto e ricostruito

RUTINO. C’è anche il comune cilentano tra quelli beneficiari di fondi per opere pubbliche. Nel caso di Rutino i fondi serviranno per realizzare un nuovo edificio comunale. La storica sede sita nel centro del paese sarà demolita e al suo posto sorgerà un nuovo immobili con caratteristiche diverse dall’attuale, come conferma il primo cittadino Giuseppe Rotolo.

Le prime novità saranno in efficienza e sicurezza. Il nuovo municipio, infatti, sarà antisismico e realizzato con la massima efficacia energetica.

“Sarà progettato con materiali innovativi e di ultima generazione”, spiega il sindaco Rotolo. Ma non finisce qui perché il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato di dimensioni minori rispetto a quello attuale.

Ciò consentirà di avere un marciapiede a bordo strada più ampio rispetto all’attuale e un aumento della superficie della piazza; una parte di quella esistente, inoltre, sarà coperta.