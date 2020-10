Castelcivita: percettori del reddito di cittadinanza al lavoro

CASTELCIVITA. Anche nel comune alburnino i percettori del reddito di cittadinanza svolgeranno lavori di pubblica utilità. L’amministrazione comunale ha infatti approvato il progetto dal titolo “Castelcivita Clean”, che prevede il supporto al servizio tecnico per la cura e la manutenzione del patrimonio comunale.

Le posizioni da impiegare saranno 2, quindi è possibile effettuare una turnazione da parte dei beneficiari.

I progetti utili per la collettività non devono superare le 8 ore settimanali e vengono svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Le 8 ore settimanali previste si possono svolgere in un solo giorno o in più giorni della settimana e anche in un solo periodo del mese.

In questo modo l’Ente, con a capo il sindaco Antonio Forziati, punta nell’opportunità di approvare un progetto che prevede il supporto da parte dei beneficiari del reddito di cittadinanza al lavoro del personale in servizio per svolgere attività utili al territorio comunale.