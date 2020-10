Atena Lucana, rischio covid: scuola chiusa. Falso allarme a Sapri

Nuovo allarme covid nel Vallo di Diano. Due persone sono risultate positive al coronavirus ad Atena Lucana. Una di queste ha viaggiato a bordo di uno scuolabus per questo è stata disposta la chiusura, a titolo precauzionale delle scuole. Saranno i tamponi a stabilire se vi sono ulteriori contatti. Entrambi i positivi stanno bene, si tratta di una donna che era già in quarantena e di un uomo, ora in isolamento.

“A scopo precauzionale – scrive il sindaco Luigi Vertucci – e di prevenzione l’Amministrazione provvede con Ordinanza sindacale alla chiusura di tutte le scuole di Atena Lucana a partire da Venerdì 2 Ottobre 2020 fino all’esito degli accertamenti sanitari e diagnostici. Si avvierà a scopo puramente precauzionale anche ad una ulteriore sanificazione degli scuolabus e di tutti gli edifici scolastici presenti sul territorio comunale. L’altra persona positiva era già in quarantena.

Di concerto con l’ASL sono stati subito avviati i protocolli previsti in questi casi”. Ad Atena sono ora 5 i casi positivi e sono tutti in buone condizioni di salute.

Episodio diverso a Sapri dove l scuola resta chiusa e, in tempo di pandemia, è facile pensare ad un’emergenza covid e magari a qualche studente affetto da coronavirus. A suscitare queste dicerie un annuncio dell’IIS Pisacane in cui si informa che oggi, 2 ottobre, gli alunni che frequentano il plesso di via Gaetani svolgeranno unicamente la didattica a distanza. Dunque studenti a casa, a differenza delle altre sezioni del Pisacane che saranno regolarmente in classe. Da questo annuncio alle chiacchiere sulla possibile positività di uno studente il passo è stato breve. La voce si è diffusa velocemente fra smentite e false conferme.

In realtà la chiusura del plesso di via Gaetani servirà per testare delle aule multimediali che sono state realizzate per facilitare la didattica a distanza, considerato che gli studenti delle scuole superiori, causa emergenza covid, dovranno dividersi a gruppi tra DAD e didattica in sede. La settimana prossima anche l’istituto agrario e l’alberghiero testeranno queste apparecchiature acquistate dalla scuola diretta dalla dirigente Franca Principe.

Insomma il covid con la chiusura della scuola c’entra poco. Nessuno studente è contagiato.

Nella città di Sapri sono soltanto due le persone positive. Tutti gli altri tamponi eseguiti sui loro contatti hanno già dato esito negativo.