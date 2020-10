Come scegliere il box doccia: 7 consigli

Proprio la scelta è un passaggio delicato che va seguito con estrema cura, al fine di fare un acquisto che possa soddisfatti.

Prima di comprare un box doccia dunque fatti alcune domande: dove lo vuoi installare? Quanto grande è il tuo bagno? Quali sono le dimensioni ideali del box doccia?

Lo spazio a disposizione

La prima considerazione da fare in termini di scale concerne lo spazio a disposizione. Come già detto infatti, il box doccia può andare bene sia per bagni grandi che per bagni piccoli, ma tutto sta nel sapere scegliere la forma e la posizione ideale all’interno dello spazio a disposizione.

In genere una normalissima doccia occupa uno spazio di 80cm per lato. Una dimensione insomma sufficientemente piccola per poter entrare anche in bagni più piccoli.

Tieni conto che proprio per questa grandezza contenuta, il box doccia si appresta ad essere perfetto per andare ad occupare anche spazi diversi dal bagno… lo puoi installare sotto le scale, in giardino nella lavanderia e così via.

Quanto deve essere grande?

Se da un lato devi tenere conto dello spazio a disposizione in bagno, dall’altro devi anche tenere conto dell’angolo in cui andrai a posizionare il box doccia e dunque quanto grande esso deve essere per inserirsi armonicamente nel bagno.

Per andare incontro alle esigenze di molte persone, che si ritrovano con bagni stetti e lunghi, o con bagno che tendono a stringersi in alcuni angoli, in commercio si trovano molti modelli adattabili, o anche dalle forme e dal design che ben si incastrano allo specifico contesto.

La forma del box doccia

Viene da sé quindi che la forma è importante. Importante sì per una questione pratica, ma diciamocelo tutta, lo è anche dal punto di vista estetico.

Sebbene infatti come priorità devi considerare la praticità e lo spazio, è giusto anche riuscire a portare a casa un box doccia che ti soddisfi, che si sposi bene con lo stile del bagno, e che crei armonia con il resto degli elementi presenti nella stanza.

In commercio puoi trovare piatti doccia angolari a sagoma quadrata, angolari a sagoma rettangolare, angolari a sagoma semicircolare, angolari a sagoma semicircolare asimmetrica e circolari.

I materiali per il box doccia

Il materiale con cui è stato realizzato il set di pannelli del box doccia è un altro elemento a cui devi dare la giusta attenzione.

Ad esempio puoi optare per l’acrilico decorato con stampe e disegni: sarebbe questa una scelta economica, pratica perché facili da pulire. In alternativa ci sono i pannelli in vetro temperato, che oltre ad essere pregiato, è piu bello e piu costoso.

I materiali oltre ad inficiare sull’uso e sulla questione di praticità e convenienza, tendono ad influenzare anche l’aspetto e l’eleganza del box doccia.

A seconda di quello che ti piace, potrai quindi scegliere pannelli trasparenti, serigrafati, stampati, piumati e satinati.

Tipo di apertura dei pannelli

Altra cosa da considerare è il tipo di apertura e il tipo di entrata della cabina doccia. Di solito la modalità più comunemente gettonata in commercio è l’apertura scorrevole, perfetta per chi non ha troppo spazio e per chi vuole eliminare l’ostacolo della porta.

Di contro, l’apertura a battente invece ha la cerniera verso l’esterno o all’interno del box. Il tipo di entrata si differenzia in base al tipo di apertura.

Adattare il box doccia allo stile

Non dimenticare che ogni box doccia si adatta bene ad un determinato stile .

Ad esempio quello con pannelli in vetro si adatta ad uno stile moderno e minimal. Le lastre incastrate fra di loro senza la presenza di profili sono invece perfetti per un box doccia altamente tecnologico e dallo stile essenziale. I box doccia in muratura evocano ambienti rustici, che ormai stanno tornando di moda e piacciono molto alle persone. Molto importante è abbinare anche i colori del piatto doccia a quelli della struttura del box doccia per evitare contrasti sgradevoli.

L’atmosfera calda dei rivestimenti è perfetta per arredare il bagno in maniera unica e personalizzata. Il segreto sta nello sfruttare ogni centimetro a disposizione e utilizzando al meglio le altezze nella distribuzione funzionale.

L’eleganza

Infine non possiamo certo dire che non si deve dare peso all’eleganza del proprio bagno. Sarebbe opportuno evitare quindi quei box doccia molto chiassosi, che stonano con il resto della stanza, e che più che accogliere gli ospiti, danno “un pugno nell’occhio”.

Pur scegliendo un modello dalle dimensioni ridotte, puoi rendere elegante il tuo box doccia inserendo al suo interno, oltre al comune braccio con doccino anche una colonna idromassaggio da utilizzare non solo per l’igiene personale ma anche per dedicarsi al benessere fisico e mentale.

Ricorda infine che per arredare gli spazi piccoli senza soffocarli, devi preferire i modelli di box doccia meno spigolosi, mentre se il box va incassato tra due pareti già esistenti, le versioni squadrate sono la migliore soluzione.