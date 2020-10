Vibonati: Capoluogo senza segnale telefonico, sindaco scrive alle compagnie

VIBONATI. “Da giorni registriamo numerose segnalazioni in merito ad un cattivo funzionamento dei vostri servizi di telefonia e rete internet”. Inizia così la nota indirizzata alle compagnie telefoniche Tim, Vodafone e Wind dal sindaco di Vibonati Franco Brusco. Nella missiva si evidenzia come i problemi di copertura del segnale telefonico si registrino in particolare nel Capoluogo ogni qualvolta vi siano cattive condizioni meteo.

“Un disagio davvero pesante per la popolazione – scrive Brusco – costretta, nonostante un pessimo servizio, al pagamento degli abbonamenti sottoscritti, pure in assenza della relativa controprestazione”.

E ancora, osserva Brusco, “per molti cittadini il telefono cellulare è l’unico strumento di comunicazione e la mancata copertura potrebbe causare danni irreparabili”. Di qui la richiesta ad intervenire per risolvere le problematiche.