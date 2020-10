Vallo: Giovanni Parbonetti nuovo primario del “Rummo”

VALLO DELLA LUCANIA. Giovanni Parbonetti è il nuovo primario di Neurochirurgia dell’ospedale Rummo. A due anni e mezzo dalle dimissioni di Giuseppe Catapano che aveva guidato il reparto per 16 anni, l’incarico quinquennale è stato affidato a Parbonetti che, dopo aver svolto lo stesso incarico all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, ritorna al Rummo dove era stato un decennio, proprio nell’equipe di Catapano. Una delle motivazioni della sua scelta, pur essendo il secondo classifica, dopo Giuseppe Ambrosio e prima di Domenico Catapano, è rappresentata appunto dal fatto che conosce bene l’azienda ospedaliera e aveva già maturato una comprovata esperienza nello staff di Catapano.

Giovanni Parbonetti era divenuto primario dell’unità di Neurochirurgia dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania nella primavera dello scorso anno dopo essere risultato vincitore del concorso espletato nel mese di gennaio 2019.

51 anni, originario della Provincia di Vibo Valentia, Parbonetti era arrivato circa quattro anni prima a Vallo della Lucania. Presso il nosocomio cilentano ha compiuto complessi interventi di neurochirurgia, alcuni dei quali, proprio per la loro difficoltà, sono passati alle cronache. A lui si deve l’arrivo di nuovi medici in reparto e l’acquisto di un microscopio ad alta precisione che permette di effettuare interventi di neuroncologia in modo più rapido ed efficace.