L’almanacco dell’1 ottobre 2020

E’ il 275° giorno dell’anno, 40ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 91 giorni.

Santi del giorno

Santa Teresa di Gesù Bambino (di Lisieux, Vergine e Dottore della Chiesa) protettrice delle missioni.

San Bavone di Gand (Eremita)

San Mirian III (Re della Georgia – Chiese Orientali)

Etimologia

Teresa, nome di origine greca. Deriva da Therao, latinizzato in Terèsia e significa “cacciatrice”. Secondo altre ipotesi deriva da Tarasia, “nativa di Taras” (Taranto) o da Therasia, che significa “nativa dell’isola di Thera” (Santorini).

Proverbio del giorno

Ottobre, o bello o piovoso, vino e cantina da sera a mattina.

Aforisma del giorno

Correre qua e là non ti servirà a niente: tu vai in giro con le tue passioni, i tuoi mali ti seguono. (Seneca)

Accadde Oggi

1976 – Primo episodio di Candy Candy

1982 – Nei negozi arrivano i CD

1869 – Invenzione della cartolina

Sei nato oggi?

Molto spesso i nati il 1^ ottobre sembrano raggiungere i massimi livelli nella loro professione, circolo sociale o struttura famigliare. Di solito questo dipende non tanto dalle doti di intraprendenza o aggressività, quanto dalla loro efficienza e capacità di mantenere una prospettiva lungimirante nella vita. In genere i nati il 1^ ottobre hanno opinioni molto personali e sanno operare soltanto attraverso i propri metodi con i quali riescono a ottenere risultati molto spesso impressionanti; proprio per questo saranno presi sul serio e anche emulati dagli ammiratori.

Celebrità nate in questo giorno

1970 – Samuele Bersani

1930 – Philippe Noiret

1974 – Daniele Bossari

1954 – Milly Carlucci

Scomparsi oggi

2013 – Giuliano Gemma