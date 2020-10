Centola, abusi edilizi: Parco acquisisce l’area al proprio patrimonio

CENTOLA. Abusi edilizi nel Comune di Centola. Le contestazioni risalgono al 2011 quando l’allora Corpo Forestale dello Stato, comando di Pisciotta, contestò la realizzazione di un manufatto con struttura portante in muratura e copertura in legno di circa 36 metri quadrati in località Trivento. Stando alle accuse le opere erano state realizzate in un’area ricadente in Zona D del Piano Parco e in assenza di autorizzazione.

Scaturì un ordine di ripristino dei luoghi che anni dopo le contestazioni, sulla base dei controlli eseguiti, non era ancora stato ottemperato.

Di qui l’ordinanza firmata dal direttore del Parco, Romano Gregorio, che dispone l’acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente delle opere abusive e della particella. L’Ente procederà ora alla demolizione degli abusi e al ripristino dei luoghi in danno del proprietario.