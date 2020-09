Sala Consilina: studenti a lezione di storia locale

SALA CONSILINA. Si chiama “Ripartenza” ed è il progetto finalizzato alla conoscenza e allo studio del territorio della Città di Sala Consilina che vede coinvolti anche gli studenti delle scuole superiori e in particolare del liceo classico “Cicerone”. L’iniziativa, realizzata dai giovani del servizio civile, in collaborazione con il consigliere delegato al volontariato civico Rosa Melillo, è rivolta in particolare alle classi quarte del Liceo e garantirà una serie di incontri durante i quali si punta ad illustrare la storia dei monumenti e dei luoghi che più raccontano la storia della comunità salese, le vie e suoi cittadini illustri.

Un modo per dare la possibilità ai giovani del territorio di riscoprire il passato della loro città, dandogli la possibilità di comprendere quanto sia importante la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

L’iniziativa coinvolge 63 studenti divisi in tre gruppi, impegnati per un totale di tre ore giornaliere per sette giorni non consecutivi. Tra gli argomenti la storia e gli aneddoti di San Michele, patrono della città, la visita al museo archeologico, al monumento ai caduti, agli orti di Sala e la storia di personaggi illustri cui Sala Consilina ha dato i natali.