Polla, trovato con 4 chili di hashish: arrestato

I carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo (classe ‘62) ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio, i militari, durante un servizio di controllo del territorio nel comune di Polla, hanno notato la presenza di un uomo che, a piedi, alla vista dei carabinieri, cercava di nascondersi in una strada del centro abitato.

Gli operanti hanno deciso di seguirlo e di approfondire il controllo, procedendo alla perquisizione della sua abitazione ove hanno rinvenuto, all’interno di un armadio, situato in una stanza in mansarda, 40 panetti di hashish per un peso complessivo di 4 chilogrammi.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’ autorità giudiziaria.