Polla, il centro nascite fa 13!

Record di nascite all’ospedale Luigi Curto di Polla. Soltanto ieri si sono registrati otto parti in un solo giorno. Si tratta di 5 femminucce e 3 maschietti di Sala Consilina, Caggiano, Sassano e Corleto Monforte, paese questo dei due gemelli.

Una bella notizie per un reparto che si è contraddistinto come un punto di riferimento per il comprensorio e che fino ad un anno fa rischiava di chiudere perché il numero di nuovi nati ritenuto insufficiente per tenerlo aperto.

Ma oggi il numero è addirittura aumentato. Sono ora complessivamente 13 i nuovi nati in 3 giorni che stanno impegnando l’equipe guidata dal dott. Francesco De Laurentis tra emozioni e gioia per i ripetuti lieti eventi.