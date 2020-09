Disconnessi on the Road fa tappa nel Cilento: appuntamento su Italia1

Torna Disconnessi On The Road. In questa seconda puntata del format di Italia1, Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi si ritroveranno insieme a Napoli, città da cui partirà il loro nuovo tour a bordo di un pulmino vintage. Le tappe del loro viaggio sono, come sempre, ricche di fascino. Tra queste c’è Capaccio Paestum, cittadina che ospita un’affascinante area archeologica affacciata su un ampio litorale, meta ideale per gli amanti delle immersioni. I tre amici proseguono il cammino alla scoperta dell’incantevole Villa D’Ayala Valva, i cui giardini risultano essere tra i più belli d’Italia.

Paolo, Paola e Giulia visiteranno anche il suggestivo Sentiero degli Innamorati di Ascea Marina, nel Cilento: un percorso di trekking noto per saper regalare ai suoi avventori una vista unica sul mare e sul paesaggio circostante.

Nel corso della puntata Paolo, Paola e Giulia, immersi in location da sogno, si cimenteranno in tante attività, spaziando da quelle più spirituali a quelle legate all’avventura, e non mancheranno piacevoli incontri a sorpresa. Un percorso che rispecchia in pieno lo spirito di Corona, che invita le persone a disconnettersi dalla routine quotidiana per avvicinarsi alla natura e trovare il proprio momento di felicità all’aria aperta. Un invito sincero rivolto a tutti i telespettatori affinché, facendosi ispirare dal programma, possano decidere di mettersi in viaggio alla scoperta dei piccoli angoli di paradiso vicino casa, come fanno Paolo, Paola e Giulia, sempre pronti ad immergersi in un angolo di paradiso in compagnia di una Corona con una fetta di lime, situazione perfetta mentre insieme evocano i ricordi delle esperienze più belle che hanno caratterizzato il loro passato.

Il viaggio di Disconnessi On The Road – in replica il lunedì sera dopo Tiki Taka – continua anche sui social dei ragazzi e di Corona (Facebook: Corona Extra Italia), con backstage, anteprime, curiosità e tips di viaggio. Gli hashtag ufficiali sono #ilparadisodietrolangolo, #coronaitalia e #disconnessiontheroad.

“Disconnessi On The Road” è un format di RTI e The Story Lab (global unit di Dentsu Aegis Network dedicata all’entertainment content), il progetto è frutto della collaborazione sinergica tra RTI, il team di Publitalia Brand ON Solutions – divisione della Direzione Innovation – e Dentsu Aegis Network (con Vizeum, The Story Lab, The Big Now). La casa di produzione è Me Productions.