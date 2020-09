Castellabate, ok al bilancio. Minoranza insoddisfatta

CASTELLABATE. “Ieri in Consiglio Comunale è stato approvato un bilancio che non soddisfa per niente le esigenze del territorio. Un bilancio pieno di criticità, debiti e disavanzi economici nati da scelte politiche sbagliate fatte in questi anni da parte della Maggioranza Consiliare”. Così Luigi Maurano, consigliere comunale di minoranza secondo cui “Ai settori nevralgici per lo sviluppo e la crescita del territorio vengono destinate sempre poche risorse, mentre ogni anno assistiamo ad aumento dei costi della burocrazia (uffici e organi istituzionali). Così mentre ditte e fornitori sono costretti ad aspettare mesi e anni per essere pagati dal Comune, le spese per gli uffici e le indennità della Giunta vengono erogate puntualmente. Nessun ritardo, nessun problema”.

Ma non finisce qui perché secondo Maurano non vengono assegnati fondi all’agricoltura alla tutela e rivalorizzazione delle risorse idriche, alla pesca, alle famiglie, agli anziani e ai disabili.

“Pochi euro per la valorizzazione dei beni d’interesse storico nonostante siamo ricchi di storia ancora non adeguatamente valorizzata o addirittura abbandonata. Poche risorse per il trasporto pubblico locale, il quale meriterebbe un maggiore investimento per offrire ai turisti e ai cittadini collegamenti potenziati sia all’interno che all’esterno del territorio – prosegue Maurano – E invece assistiamo a un bilancio redatto quasi esclusivamente per pagare interessi sui prestiti, per pagare i debiti e i piani di rientro e per coprire, fino al 2045, disavanzi economici. Un bilancio dove la pressione fiscale aumenta e i cittadini sono costretti a scegliere se pagare le tasse o mettere il piatto a tavola”.

“Per queste ragioni quello approvato ieri è un bilancio che non porta sviluppo, crescita e innovazione per il territorio. C’è bisogno di destinare in maniera adeguata le risorse e di organizzare tutti i settori: dall’agricoltura al turismo, dall’edilizia all’artigianato, dall’ambiente all’energie rinnovabili. Solo con questa sinergia può crearsi un circolo economico virtuoso – conclude il consigliere comunale – Perché senza ombra di dubbio i cittadini del Comune di Castellabate meritano di più”.