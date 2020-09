Calcio, due acquisti per l’Agropoli e mercato chiuso

L’U.S. Agropoli ha comunicato di aver definito l’ingaggio di Gianmarco Landolfi e Felice Grande. Il primo è un agropolese doc che già in passato ha avuto in più occasioni la possibilità di indossare la casacca biancoazzurra, contribuendo ai successi conquistati sul campo dai delfini. Grande è un terzino sinistro classe 2001 proveniente dal Potenza, squadra militante nel campionato di Serie C.

La società in una nota ringrazia il presidente della Virtus Cilento Carmelo Infante disponibile a cedere prima il cartellino di Margiotta e poi quello di Landolfi. Con questi due acquisti si ritengono concluse tutte le operazioni per questa finestra di mercato.

La dirigenza ringrazia anche i procuratori Squitieri e Viviani per la collaborazione che ha permesso di portare a termine alcune importanti trattative.