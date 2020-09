Maltempo, il Cilento fa la conta dei danni

Proseguirà fino a domani, martedì 29 settembre, l’allerta meteo sul comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. I disagi maggiori si sono registrati nel weekend, tra venerdì e domenica. Sono state prima le aree interne a subire danni determinati dalla forte pioggia e successivamente dal vento. I comuni di Teggiano, Sacco, Marina di Camerota e Vibonati sono stati chiamati a fare la conta dei danni. A Sacco, addirittura, una frana sulla sp 11 ha rischiato di travolgere un’insegnante di passaggio. Domenica nuovi problemi in particolare nell’area nord.

Sono divenute virali le immagini della copertura della ex scuola di Carretiello di Roccadaspide letteralmente volata in strada.

A Capaccio Paestum tre auto sono state colpite da alberi abbattuti. Due sono caduti sulla principale via Della Repubblica. Protezione civile a lavoro per ore, fino a tarda notte. Problemi simili ad Agropoli dove i volontari hanno dovuto rimuovere diversi alberi abbattuti e pali della linea elettrica e telefonica. Una acacia ha rischiato di cadere sui binari in località Madonna del Carmine.

In viale Lombardia soccorso un dializzato la cui casa rischiava di essere invasa dall’acqua. Soccorso anche un diportista in mare dalla guardia costiera.

Oggi a Capaccio Paestum e Castelnuovo scuole chiuse per l’allerta meteo.