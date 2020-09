L’almanacco del 28 settembre 2020

E’ il 272° giorno dell’anno, 39ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 94 giorni.

Santi del giorno

San Venceslao (Martire) protettore di fabbricanti di birra, prigionieri e chierichetti.

San Caritone (Abate in Palestina)

San Salonio di Ginevra (Vescovo)

Etimologia

Venceslao, nome dalle chiare origini slave. Più nello specifico, proviene dai termini polacchi Wienec, “corona”, e Slawa, “gloria”. Il significato che ne risulta è “gloria della corona”..

Proverbio del giorno

Quando la cicala canta in settembre, non comprare grano da vendere.

Aforisma del giorno

L’avarizia in età avanzata è insensata: cosa c’è di più assurdo che accumulare provviste per il viaggio quando siamo prossimi alla meta? (Cicerone)

Accadde Oggi

1992 – Scoppia la moda del Karaoke

2011 – Amazon lancia il tablet low-cost

1928 – Fleming scopre la penicillina

Sei nato oggi?

I nati il 28 settembre hanno la grande abilità di sapere conquistare e conservare l’affetto delle persone con cui desiderano entrare in contatto: ciò non significa necessariamente che siano fisicamente più attraenti degli altri, ma piuttosto che possiedono una sorta di fascino ammaliante che può sciogliere anche i cuori più freddi, facendoli battere all’impazzata.

A volte possono essere davvero esasperanti e sconvolgenti, ma anche questo fa parte del loro potere di seduzione. I nati in questo giorno hanno spesso molti amanti nel corso della vita, soprattutto in gioventù, ma raramente si sentono appagati fino in fondo da uno di loro, e ciò non tanto perché siano difficili da soddisfare, quanto perché, alla lunga, tendono a stancarsi facilmente o a lasciarsi innervosire dalle differenze di carattere.

Celebrità nate in questo giorno

1934 – Brigitte Bardot

1924 – Marcello Mastroianni

1958 – Raffaele Paganini

Scomparsi oggi

1891 – Herman Melville