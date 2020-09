Ispani: uomo si perde nel bosco, “Sindaco cacciatore” guida operazioni di soccorso

ISPANI. Durante le violente precipitazioni di ieri, nella serata, uno sfortunato automobilista si è ritrovato suo malgrado in pieno bosco. Quando si è reso conto di trovarsi troppo lontano dalla strada principale ha provato a tornare indietro ma il terreno ha ceduto sotto le ruote destabilizzando l’auto sull’orlo di un crepaccio. L’automobilista, un uomo di San Giovanni a Piro, nonostante lo stato di agitazione è riuscito ad avvertire i soccorsi e ad inviare la sua posizione al telefono di un amico.

Partite le ricerche sono intervenuti i Vigili del fuoco di Policastro, la Protezione Civile di Ispani e i Carabinieri della radiomobile di Sapri. Per avere indicazioni è stato contattato anche il neoeletto Sindaco di Ispani Francesco Giudice.

Francesco, esperto conoscitore del territorio anche grazie alla passione per la caccia, ed ex volontario della stessa protezione civile ha immediatamente individuato la zona (Località Foresta) e si è incamminato nel buio guidando i militari dell’Arma: il vicebrigadiere C.G. e l’Appuntato scelto G.S. mentre il resto del gruppo di ricerca si rimetteva in contatto telefonico con l’automobilista per tranquillizzarlo, il Sindaco e i carabinieri ritrovavano l’uomo disperso, visibilmente scosso e lo riportavano in sicurezza.

Dopo un breve momento di sollievo in cui si cercava di tranquillizzare il malcapitato automobilista e se ne verificavano le condizioni di salute, i vari corpi hanno preso diverse direzioni per altri interventi causati dal maltempo. Le operazioni per il recupero del mezzo sono previste per la giornata odierna. Oltre che per il lieto fine la vicenda fa sorridere anche per un’altra ragione: sono passati pochi giorni da quando il Sindaco veniva punzecchiato in un comizio elettorale per via del suo hobby, salvare la vita di un uomo grazie alle conoscenze dovute a quello stesso hobby è stata senza dubbio la migliore delle risposte.