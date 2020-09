Castelnuovo: nuove opportunità formative per i giovani del territorio

CASTELNUOVO CILENTO. Il Comune cilentano ha scelto di partecipare all’avviso pubblico per il finanziamento di “progetti di promozione di educazione nelle materie STEM” organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.

In particolare, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Eros Lamaida, ha approvato la proposta progettuale denominata “Tra Terra e Mare: un viaggio scientifico alla scoperta della nostra terra”, programmata in collaborazione con la Paidea s.a.s., un’azienda di formazione.

Il progetto prevede l’offerta di percorsi di approfondimento, da realizzarsi fino al 31 dicembre 2020, rivolti alle ragazze e ai ragazzi, dell’età compresa dai 7 ai 9 anni, sulle seguenti materie: matematica, cultura scientifica e tecnologia, finanziaria, informatica e coding.

L’obiettivo dell’iniziativa è di contrastare gli stereotipi e i pregiudizi che alimentano il gap di conoscenze tra le studentesse e gli studenti rispetto alle materie STEM e finanziarie; stimolare l’apprendimento delle materie STEM, attraverso anche un approccio di apprendimento del metodo scientifico e modalità innovative di somministrazione dei percorsi di approfondimento; favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza tra le giovani studentesse della propria attitudine verso le conoscenze scientifiche.

Il progetto prevede una spesa complessiva di circa 12 mila euro.