Capaccio, un riconoscimento al Generale Clark a 77 anni dall’operazione Avalanche

Il 29 settembre 1943, mentre nella pianura di Paestum si svolgeva l’

Operazione Avalanche, un segno miracoloso segnò la Basilica

Monumentale del Granato risalente al X secolo.

Per spaventare i soldati tedeschi che si erano accampati in quelle

zone, come ricorda il capaccese Carmelo Desiderio, gli americani

lanciarono un grande proiettile navale che fece solo il buco del tetto

del battistero ma, stranamente, non scoppiò.

Quando gli artificieri americani se ne resero conto, andarono subito a

constatare il danno e fecero anche una relazione in duplice copia. La

prima la spedirono alla Nato, mentre la seconda copia la consegnarono

al Rettore del Santuario Mons. Francesco Guazzo.

Volendo riparare al danno che avevano causato al battistero della

chiesa, il Generale Mark Clark si recò insieme al Cappellano della

quinta armata Patrik J.Ryan e al Generale Alfred Grunther da Mons

Francesco Guazzo offrendo 25.000 dollari. Questi, apprezzando il bel

gesto del Generale Clark gli offrì in dono una corniola cesellata,

come ci ricorda la seguente missiva inviata al Generale Clark stesso:

A SUA ECCELLENZA Clark

IL GENERALE COMANDANTE DELLA TRUPPE AMERICANA dislocata in Paestum in segno di deferente omaggio Monsignore FRANCESCO GUAZZO

OFFRE

La pregevolissima CORNIOLA PESTANA raffigurante Nettuno Dio del Mare.

E’ stato scelto tale preziosissimo dono perché l’ unico che possa

simboleggiare la riconoscenze del

popolo cattolico capaccese verso il prode- Generale Americano che

sacrificava diversi suoi soldati per

salvare durante lo sbarco della pianura pestana, avvenuto il 9

settembre 1943 dalla distruzione dalla

distruzione la cittadina di Capaccio e il millenario Santuario della

Madonna del Granato tanto ricco di

arte e di gloria.

Invero la CORNIOLA pestana che viene donata al grande generale

Americano è preziosa anche il suo

valore intrinseco. I Pestani duemila anni or sono, su di una pietra

orientale di cui se ne conservano pochis-

simi esemplari, praticavano finissimi lavori a mano con cesello tanto

da essere stimate anche ai tempi

romani grandemente sia per la realtà della bellezza della pietra e

sia per la cesellatura finissima.

Voglia l’ insigne generale accettare il dono magnifico in segno di

deferente omaggio e di imperitura riconoscenza.

Capaccio Vecchio 29 Settembre 1943

Antonio Ragni